Мужчина выгуливал верблюда и оленя в Москве

Мужчина вывел на прогулку верблюда и северного оленя в Москве. Кадры с ним опубликовали в Telegram-канале «Это Москва».

«Ничего необычного. Просто во Внукове вывели на прогулку северного оленя и верблюда», — написали в комментарии к видео.

Судя по кадрам, мужчина спокойно вел животных вдоль трассы на поводке.

Молодые люди увели верблюда из цирка в Нефтекамске, пока дрессировщики спали. Компания парней устроила животному прогулку по ночному городу. К утру парни вернули верблюда, но директор цирка увидел видео с ним в соцсетях и обратился в полицию.

Ранее медведица в цирке напала на дрессировщика прямо на глазах у зрителей в Обнинске. Очевидцы объяснили такое поведение духотой в помещении и большой толпой.