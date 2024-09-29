Мужчина выгуливал верблюда и оленя в Москве

Мужчина вывел на прогулку верблюда и северного оленя в Москве. Кадры с ним опубликовали в Telegram-канале «Это Москва».
«Ничего необычного. Просто во Внукове вывели на прогулку северного оленя и верблюда», — написали в комментарии к видео.
Судя по кадрам, мужчина спокойно вел животных вдоль трассы на поводке.
Молодые люди увели верблюда из цирка в Нефтекамске, пока дрессировщики спали. Компания парней устроила животному прогулку по ночному городу. К утру парни вернули верблюда, но директор цирка увидел видео с ним в соцсетях и обратился в полицию.