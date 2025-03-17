Мужчина в США проник в дом и сделал спящей хозяйке массаж ног

Полиция Флориды задержала 26-летнего посудомойщика, который проник в чужой дом и помассировал спящей хозяйке ноги. Его нашли по записям с камеры видеонаблюдения, об этом сообщил Fox 13 News .

Жительница Пальметто проснулась 2 марта около пяти часов утра оттого, что кто-то растирал ее ноги. Она увидела незнакомца и закричала. Ее парень тоже соскочил с кровати. Взломщик испугался и бросился наутек.

«Я не могу представить, что могу проснуться и увидеть, как кто-то касается меня у моей кровати», — рассказала потерпевшая.

Она села в машину и поехала за преступником, но потеряла след. Зато его лицо попало в объектив камеры видеонаблюдения. Женщина растиражировала скриншот в соцсетях. Владелец ресторана Ferraro’s Italian Grille узнал в нем своего посудомойщика.

На допросе сразу после ареста парень отрицал обвинения, но когда полицейский пообещал прогнать изображение с камеры через систему распознавания лиц, сознался во взломе. Он утверждал, что слишком много выпил и перепутал дом.

В Пенсильвании взломщик тоже проник в спальню хозяйки, но получил отпор. Женщина проснулась, увидела над собой незнакомца и пнула ногой.