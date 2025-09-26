Мужчина в Индии проглотил 29 ложек и 19 зубных щеток

В Индии медики обнаружили в желудке мужчины необычный набор предметов. Оказалось, что он проглотил 29 ложек, 19 зубных щеток и две ручки, сообщило The Times of India.

Перед операцией пациент находился в центре лечения наркозависимости в штате Уттар-Прадеш. Там он начал жаловаться на сильные боли в животе и его привезли в больницу для обследования.

УЗИ показало, что в желудке мужчины скопились многочисленные металлические и пластиковые предметы. Хирурги извлекли 29 металлических ложек, 19 зубных щеток и две ручки.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что во время пребывания в центре он чувствовал беспомощность и злость, что подтолкнуло его на глотание оказавшихся под рукой предметов.

Операция прошла успешно. Состояние пациента стабилизировалось, ему окажут психологическую помощь для предотвращения повторения подобных действий.

В Китае мужчина пять месяцев жил с ложкой в желудке, которую он проглотил на отдыхе в Таиланде.