Профессор Стремме выдвинула гипотезу о том, что после смерти сознание возвращается в «базовое поле»

Профессор Уппсальского университета Мария Стремме представила новую теорию, которая переворачивает общепринятые представления о сознании. В интервью Daily Mail она заявила, что сознание не возникает в мозге и не исчезает после смерти, а возвращается в универсальное «фоновое поле», сообщил сайт MK.RU .

По словам специалиста, прежние представления о связи сознания и мозга слишком ограничены. Эксперт предложила рассматривать индивидуальное «я» как временную форму, проявление более глубокого уровня реальности. Стремме сравнила это с волной на поверхности океана: волна исчезает, но вода остается.

Этот подход позволяет по-новому взглянуть на околосмертные переживания. По словам профессора, в моменты ослабления деятельности мозга люди могут получать доступ к этому «базовому полю». В таких состояниях возможны явления, которые раньше относили к мистике: видения, предчувствия и фрагменты событий, которые человек считал будущими.

Стремме отметила, что в периоды критического состояния люди часто видят впечатляющие образы — яркий свет, тоннели, существа с крыльями и другие необычные явления. Эти мотивы часто встречаются в рассказах переживших клиническую смерть. Ученая подчеркнула, что для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования.