Сексолог Варра предупредила, что отказ от интимной жизни в браке может привести к депрессии и разводу

Отказ от секса в семейных парах может привести к изменам со стороны мужей и склонности жен к «затворничеству». Об этом рассказала сексолог Юлия Варра в беседе с ИА НСН .

Специалист отметила, что отказ в близости часто становится одной из главных причин разводов. У мужчин из-за этого могут развиться неуверенность и депрессия, а также снизиться уровень тестостерона. Все это может привести к увеличению количества ссор между партнерами.

«Если в паре три месяца нет секса — вы пытались его инициировать, но что-то пошло не так, — это повод обратиться к психологу-сексологу. Не надо ждать полгода или год, а то бывает, что ко мне приходят люди, у которых три года нет секса в паре», — подчеркнула Варра.