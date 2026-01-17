Мужчина нашел обручальное кольцо жены почти полвека спустя

Житель США Дэн Востерс нашел обручальное кольцо своей жены спустя 48 лет после того, как оно пропало. Об этом сообщил телеканал WBAY.

Мужчина рассказал журналистам, что украшение исчезло через несколько месяцев после свадьбы во время работ в огороде. Востерс пожаловался, что тогда они так и не смогли понять, где именно кольцо слетело с пальца, и со временем смирились с потерей.

Спустя 48 лет он вместе с сыном решил обследовать участок с помощью металлоискателя. Прибор сработал. В земле они обнаружили старое, но все еще целое обручальное кольцо.

Драгоценность счастливый муж очистил и торжественно вручил супруге в праздничный день. По словам семьи, для них это стало не только неожиданной находкой, но и теплым напоминанием о начале совместной жизни.

Ранее редкое средневековое кольцо обнаружили археологи в Норвегии. Специалисты считают, что находка может помочь в изучении социальной структуры региона и его торговых связей с Европой.