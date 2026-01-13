Археологи нашли редкое средневековое золотое кольцо в Норвегии

В старейшем норвежском городе Тенсберге археологи сделали ценное открытие — обнаружили средневековое золотое кольцо с голубым камнем. Находка может помочь в изучении социальной структуры региона и его торговых связей с Европой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Popular Science.

Кольцо, украшенное филигранью и камнем сине-голубого оттенка, было обнаружено археологом Линдой Осхейм во время раскопок в Тенсберге. Этот город был основан около 871 года нашей эры.

«Кольцо довольно маленькое и принадлежало женщине высокого социального статуса», — отметила Осхейм.

Возраст кольца определяется по слою земли, в котором оно было найдено. Этот слой находится под пластом, датированным 1167–1269 годами, что позволяет предположить, что кольцо старше этого периода.

Пока сложно определить, что за камень находится в центре кольца — сапфир или окрашенное стекло. Исследования продолжатся, чтобы выяснить происхождение украшения и возможные торговые связи с Европой.