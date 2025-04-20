Мурманская полиция помогла восстановить документ времен Второй мировой войны

Правоохранители в Мурманской области помогли ученым восстановить уникальный документ, найденный на Земле Франца-Иосифа. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

К полиции обратились за помощью специалисты из регионального отделения Русского географического общества. Они попросили криминалиста изучить книгу, которая пролежала в земле более 80 лет.

Артефакт опустили в раствор глицерина, чтобы расправить страницы, а затем специалист аккуратно очистила страницы документа, чтобы можно было прочитать текст.

«Обнаруженный фрагмент немецкой книги предположительно датируется 18 веком. Он принадлежал немцам, работавшим в период войны на метеостанции на Земле Александра, которая входит в архипелаг Земли Франца Иосифа», — отметила Волк.

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