Экспонаты Коломенского кремля оцифровали для размещения в виртуальном музее

Экспонаты из коллекции Коломенского кремля теперь доступны в виртуальном музее на «3D Платформе». Посетители могут внимательно изучить каждую деталь с помощью изменения ракурса.

В собрании музея-заповедника «Коломенский кремль» числятся более 33 тысяч экспонатов, и 90 из них уже доступны к просмотру на виртуальной платформе.

Посетители увидят шахматные фигуры XIV–XIX веков, маску Горгоны Медузы, шестиликую курительную трубку, настольный серебряный светильник работы Фаберже, а также редкий артефакт — «Говорящую бумагу», выпущенную Коломенским патефонным заводом в 1941 году.

Оцифровку проводили с помощью специального мобильного приложения. Это позволило создать цифровые копии без транспортировки в студию.

Все экспонаты в виртуальном музее интерактивны. Можно изменить ракурс, чтобы внимательно осмотреть детали. Теперь все желающие могут ознакомиться с экспонатами Коломенского кремля, не выходя из дома.