Мурманчане попрощались с полярной ночью

Губернатор Чибис: жители Мурманска встретили первый в 2025 году рассвет

Фото: РИА «Новости»

Жители Мурманска встретили первый в 2025-м году рассвет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона опубликовал ролик, на котором запечатлено восходящее солнце. Оно окрасило небо над склоном в красно-оранжевый оттенок.

«Официально: полярная ночь позади», — подписал Чибис.

Продолжительность светового дня 11 января составила 54 минуты, сообщил aif.ru. Полярная ночь началась на широте Мурманска 2 декабря. Теперь световой день начнет увеличиваться.

День зимнего солнцестояния на Северном полушарии приходится на 21 декабря. Это самый короткий световой день в году — в Москве он длился семь часов. В Полярных Зорях Мурманской области продолжительность светового дня составила 17 минут 32 секунды. Южное полушарие в этот день встретило астрономическое лето.

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