Мурманчане попрощались с полярной ночью

Жители Мурманска встретили первый в 2025-м году рассвет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

День зимнего солнцестояния на Северном полушарии приходится на 21 декабря. Это самый короткий световой день в году — в Москве он длился семь часов. В Полярных Зорях Мурманской области продолжительность светового дня составила 17 минут 32 секунды. Южное полушарие в этот день встретило астрономическое лето.