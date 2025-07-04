Москвичи смогут увидеть 4 июля редкое ночное явление

Москвичи смогут увидеть Меркурий и Марс после заката Солнца вечером 4 июля. Об этом в беседе с АГН «Москва» заявила старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Евгения Кравченко.

По ее словам, Меркурий вечером достигнет наиболее удаленного положения от Солнца. Это может произойти всего лишь несколько раз за год. Планету можно будет увидеть невооруженным глазом в западной части неба.

Кравченко уточнила, что Меркурий будет выглядеть, как тусклая звезда, пояснив, что планеты не звезды, поэтому не мерцают.

«Ищите Меркурий сразу после того, как Солнце зайдет за горизонт. В Москве это будет примерно с 21:30 до 22:30 часов», — посоветовала она.

По ее словам, наблюдать лучше всего с равнинной местности.

Марс окажется южнее Меркурия и будет похож на тусклую оранжевую звезду. Кравченко добавила, что посмотреть на Меркурий можно и после 4 числа, но с каждым днем видимость планеты начнет ухудшаться. Она будет приближаться к Солнцу.

В начале года астроном Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что большой парад планет можно будет увидеть через 15 лет.