Астроном Кошман: большой парад планет можно будет увидеть через 15 лет

Большие парады планет — это редкое астрономическое явление, когда на небе одновременно можно увидеть как минимум пять небесных тел Солнечной системы на небольшом расстоянии друг от друга. Следующее подобное явление ожидается не ранее 8 сентября 2040 года. Об этом рассказала астроном Московского планетария Людмила Кошман в интервью РИА «Новости» .

«В этот день на закатном небе в узком секторе (около 20 градусов) соберутся пять планет: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, также к ним присоединится растущий серп Луны (между Венерой и Сатурном)», — цитирует специалиста газета «Петербургский дневник».

Она добавила, что малые парады, во время которых можно наблюдать четыре планеты, происходят примерно каждые 20 лет, а большие — гораздо реже. Ситуации, когда планеты выстраиваются в одну линию с Землей и Солнцем, случаются всего раз в миллионы лет, подчеркнула Кошман.