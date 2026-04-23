Московский зоопарк подарил Тимофею перепелку в Международный день манула

Живущему в Московском зоопарке манулу Тимофею подарили перепелку в честь Международного дня манула. Об этом сообщила пресс-служба парка.

«Ближе к вечеру, когда дождь стих, Тимофею в вольер подвесили пакетик с перепелкой, которую он мгновенно отыскал, добыл и унес в свой домик», — уточнили в зоопарке.

Кроме того, в Международный день манула в Московском зоопарке собрали ведущих специалистов, занимающихся этими кошками, и провели круглый стол «Вопросы адаптации манула». В мероприятии также участвовали сотрудники Росприроднадзора, «Центра по изучению и сохранению снежного барса „Ирбис“, российских зоопарков и особо охраняемых природных территорий, где обитают манулы.

Манулу Тимофею ранее искали невесту, но представители ряда европейских зоопарков сообщали, что не могут помочь с поиском самки для него.