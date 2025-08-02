Московский зоопарк будет искать жениха для панды Катюши

Московский зоопарк найдет пару панде Катюше, когда та еще немного подрастет. Об этом РИА «Новости» сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова.

Как и все панды Катюша принадлежит Китаю и входит в программу по сохранению этого вида животных.

«У нее прекрасная наследственность и по достижении определенного возраста ей нужно будет подобрать подходящую пару», — указала Акулова.

Катюшу только в апреле отселили от мамы Диндин. Тогда ей исполнился один год и восемь месяцев. Такое решение приняли из-за того, что самки начали бороться за территорию. Мать стала угрожающе рычать, фыркать и прогонять дочь.