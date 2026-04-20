Московский планетарий назвал даты для наблюдения за звездопадом Лириды

С 21 апреля в небе над Москвой можно будет наблюдать весенний звездопад Лириды, пик которого продлится три ночи. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария на официальном сайте .

Пиковой мощности метеорный поток достигнет в ночь с 22 на 23 апреля. В планетарии уточнили, что радиант Лирид около полуночи находится невысоко над восточным горизонтом и поднимается выше лишь к пяти-шести часам утра.

«Лириды — метеорный поток средней силы. Обычно он наблюдается в течение трех ночей вблизи пика, то есть ночами на 21, 22, 23 и 24 апреля», — пояснили астрономы.

Поток образован кометой C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год Земля проходит через оставленный объектом шлейф пыли.

Частицы кометного хвоста входят в атмосферу на высоте 100–120 километров со скоростью около 49 километров в секунду и сгорают. В ночь пика ожидается до 18 метеоров в час.

Ранее руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что Парад планет в конце апреля, когда на одну линию выстроятся Меркурий, Марс, Сатурн и Нептун, останется незаметным из-за ярких лучей Солнца.