Московий из таблицы Менделеева назвали в честь московского региона

Московий — химический элемент, названный в честь московского региона России. Официально признанный в 2016 году, он стал одним из самых новых элементов в периодической таблице Менделеева. Об этом рассказал РИА «Новости» директор Центра истории РХТУ имени Д. И. Менделеева и химической технологии Александр Жуков.

Химические элементы в периодической таблице Менделеева получают свои названия в соответствии с правилами, установленными Международным союзом теоретической и прикладной химии. Они могут включать упоминание имени ученого, географического объекта, свойств вещества, минерала или мифологического персонажа, отметил эксперт.

«Среди самых новых элементов выделяется московий — по названию московского региона. Он был официально утвержден в 2016 году», — сказал он.

Этот элемент раньше назывался унунпентий, что дословно переводится как «одно-одно-пятый». Название образовано из латинских числительных, обозначающих порядковый номер 115.

Позже Международный союз теоретической и прикладной химии решил дать новое имя элементу. Название связано с Московской областью, где расположен Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в городе Дубне. Именно там ученые синтезировали новый долгоживущий элемент московий.

