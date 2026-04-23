Свыше 50 докладов представили на всероссийской научной конференции в Дубне

В Государственном университете «Дубна» завершилась V Всероссийская школа-конференция «Фундаментальная физика и прикладные технологии». Она объединила ученых, преподавателей и студентов из разных регионов России и зарубежья.

На протяжении четырех дней участники обсуждали актуальные направления современной науки: всего прозвучало более полусотни докладов, а аудитория секционных заседаний превысила 200 человек.

География форума оказалась широкой: исследования представили специалисты из научных центров и университетов Дубны, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Сарова, Саратова, Белгорода, Волгограда, Симферополя, Долгопрудного и Гатчины, а также коллеги из Армении и Казахстана.

Конференция стала площадкой для обмена опытом между представителями более чем двух десятков образовательных и научных организаций.

Ключевым событием стала пленарная сессия, где с докладом выступил заместитель директора лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований. Он рассказал о поиске пределов таблицы Менделеева и перспективах синтеза новых элементов.

Особое внимание уделили исследованиям, которые проводят на Фабрике сверхтяжелых элементов, где в ближайшие годы ученые рассчитывают получить новые химические элементы.

Еще один доклад представил директор лаборатории радиационной биологии ОИЯИ Александр Бугай. Он затронул значение радиационной биологии для развития ядерной медицины и космических исследований.

Секционные заседания охватили широкий спектр научных направлений. В рамках блока, посвященного физике, обсудили как фундаментальные вопросы и прикладные задачи.

В секции, посвященной электронике, участники представили разработки в области систем управления ускорителями, создания электронных компонентов, а также рассмотрели вопросы электромагнитной совместимости.

Большой интерес аудитории вызвали доклады, связанные с инженерными решениями в авиастроении и энергетике.

По итогам работы школы-конференции планируется выпустить сборник тезисов.