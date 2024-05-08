Мощная вспышка на Солнце произошла 8 мая | 360°

Интересное 08 мая 2024, 10:53 Мощная вспышка на Солнце произошла 8 мая Россиянам пообещали магнитные бури на выходных из-за сильной вспышки на Солнце РИА «Новости»

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Мощная вспышка на Солнце произошла утром 8 мая. Из-за этого на выходных возможны магнитные бури. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Вспышка длилась с 04:33 до 04:48 часов по московскому времени. Пика она достигла в 04:41.

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Метеочувствительные люди на выходных могут ощутить слабость и головные боли. На время стоит пересмотреть свое питание — отказаться от фастфуда, жареных и соленых продуктов в пользу овощей, фруктов, рыбы и нежирного мяса.

Сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина рассказала об усилении геомагнитной активности. В последние несколько дней на Солнце зафиксировали серию довольно мощных вспышек. Однако экстремальной магнитной бури в ближайшее время не предвидится.