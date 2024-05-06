Сотрудник ИЗМИРАН Абунина рассказала об усилении геомагнитной активности из-за вспышек на Солнце | 360°

Общество 06 мая 2024, 18:30 Сотрудник ИЗМИРАН Абунина рассказала об усилении геомагнитной активности из-за вспышек на Солнце

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Прилет выброса корональной массы с Солнца ожидается в самое ближайшее время, при этом никакой экстремальной магнитной бури не случится. Об этом RT рассказала специалист Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

«Если не прилетело за трое суток, значит, скорость у него не экстремально высокая. Мы видели гораздо более мощные события, которые прилетали на Землю», — пояснила эксперт.

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Такие вспышки характеризуют лишь усиление геомагнитной активности, добавила Абунина.

Ранее СМИ писали, что в последние несколько дней на Солнце фиксируется серия довольно мощных вспышек.