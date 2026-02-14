Морж Миша из Владивостока поздравил возлюбленную Лору из Москвы икрой в форме сердца

В День святого Валентина морж Миша передал подарок моржихе Лоре из Москвариума

В День всех влюбленных морж Миша из Приморского океанариума передал романтическое поздравление моржихе Лоре из Москвариума. Об этом рассказали 360.ru в пресс-службе аквариума.

Миша исполнил для избранницы танец, прихлопывая ластами, пустил фонтан из воды и послал фирменный воздушный поцелуй.

Главным подарком стало лакомство с дальневосточным акцентом — красная икра, выложенная в форме сердца. Лора приняла угощение из рук тренера и ответила игривым поцелуем.

«Своей харизмой наш морж сражает тысячи сердец на выступлениях, но в это видеопослание он вложил максимум обаяния. Было заметно, что он немного переживал — аж бабочка слетела», — признался тренер моржа Миши Владимир Маслов.

Коллега из Москвы Ярослав Сербаев добавил, что Лора всегда рада новым впечатлениям.

«Конечно, у нее много поклонников, но подарок от Миши ее особенно порадовал. Лора с большим интересом исследовала красивую коробочку в форме сердца и лакомство внутри», — поделился тренер.

В прошлом году морж Миша поздравил с Международным женским днем всех россиянок, послав им воздушный поцелуй. В этом у обитателя Приморского океанариума появилась возлюбленная, поэтому поздравление Миша адресовал только ей.