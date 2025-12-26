Морской заяц Макс завел свой собственный канал в MAX

В отечественной блогосфере появился новый яркий персонаж — морской заяц из Московского зоопарка. Он ведет канал в MAX, где делится своей жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

«Макс будет вести свой личный дневник: делиться забавными случаями из жизни вольеров, наблюдать за нашими гостями, размышлять о важном (например, о лучших зимних развлечениях) и, конечно, рассказывать удивительные факты о себе и своих соседях», — рассказали в зоопарке.

Макс — животное с удивительной судьбой, отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Его спасли из плохих условий, и теперь его жизнь — яркий пример миссии зоопарка: спасать, заботиться, просвещать и создавать гармоничную среду для всех обитателей.

«То, что мессенджер МАХ помогает нам рассказывать историю Макса и тысяч других животных, — бесценно. Это позволяет донести важные идеи сохранения биоразнообразия и ответственного отношения к природе в увлекательном легком формате, особенно для молодого поколения», — сказала она.

Два морских зайца Макс и Чарли появились в Московском зоопарке весной. Животные жили в передвижном цирке, а теперь переехали в павильон «Ластоногие». Акулова рассказала, что Максу и Чарли по семь лет, и по животным меркам они пока считаются подростками.