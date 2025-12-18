«Мойка78»: на корпоративе важно не переусердствовать с сексуальностью

На корпоративе лучше не переусердствовать с сексуальностью. Слишком откровенные наряды могут вызвать нежелательные обсуждения на работе. Избегайте мини-платьев «в ноль», корсетов и топов с чрезмерно открытой зоной декольте, а также платьев с высокими разрезами.

Глиттер и пайетки — актуальные тренды, но их избыток может испортить образ. Лучше выбрать один блестящий элемент, например, юбку или топ, и дополнить его минималистичными аксессуарами.

Колготки стали модным аксессуаром, но на корпоративе лучше избегать моделей с сеткой, крупным узором или цветными принтами. Матовые черные, телесные с легкой вуалью или плотные цветные колготки — более подходящий вариант.

Слишком высокий каблук может превратить праздник в мучение. Неуверенность в походке и неестественная осанка могут испортить весь образ. Устойкий каблук, аккуратные платформы, балетки с острым носом или эффектные сапоги — стильные альтернативы.

Платья из тонкой блестящей ткани, напоминающие праздничный фейерверк 2010-х, в 2026 году выглядят устаревшими. Такие наряды не подчеркивают фигуру, а делают ее визуально шире.

Корпоратив — не конкурс красоты. Слишком сложный макияж и перегруженная прическа могут сделать лицо старше и придать ненужную театральность. Сияющая кожа, легкий металлик на веках, мягкие локоны или низкие пучки — все, что создает эффект ухоженности.