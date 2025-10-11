Модель из Швеции сделала самые большие в мире ягодицы за 11 млн рублей

Модель Наташа Краун из Швеции радикально изменила свою фигуру, сделав крупнейшие в мире ягодицы, сообщил таблоид Daily Star. Девушка инвестировала в преображение сумму, которая в пересчете на рубли составила около 10,8 миллиона.

Она перенесла пять операций, после которых вес ягодиц достиг 44 килограммов. Однако 29-летняя модель не планирует останавливаться.

По словам Наташи, о гипертрофированных формах она стала мечтать, будучи подростком. Таким образом появилась цель — достичь в обхвате бедер 254 сантиметров.

Помимо работы над ягодицами, модель увеличила грудь, делала инъекции ботокса и коррекцию губ. Наташа назвала свой путь «трансформацией из спортивной девушки в пышную богиню». Несмотря на критику хейтеров, Краун утверждает, что выглядит прекрасно.

Своим неудачным опытом пластических операций ранее поделилась австралийская блогерша и модель Аланна Поу. Она сделала бразильскую подтяжку ягодиц и несколько месяцев не могла сидеть из-за невыносимой боли.