Более половины жителей России назвали русских женщин самыми красивыми в мире

Более половины жителей России считают, что русские женщины самые красивые в мире, а идеалом являются русые волосы и голубые глаза. Такие результаты получило социологическое агентство «Вебер», исследование оказалось в распоряжении 360.ru.

О том, что русские женщины самые красивые в мире, сказали 58% россиян. При этом каждый второй уверен, что это мнение разделяют и жители других стран. А 34% россиян считают и русских мужчин самыми красивыми в мире.

Что касается идеала красоты, то главные критерии женской привлекательности — голубые глаза, русые волосы, стройная фигура и рост от 161 до 170 сантиметров. А для мужчин это карие или голубые глаза, русые или каштановые волосы, спортивная и подтянутая фигура и рост выше 180 сантиметров.

Большинство респондентов (72%) выступили за естественную красоту, и чаще об этом говорили мужчины. А 14% поддержали применение косметологических процедур. Такое мнение в основном высказывали женщины.

Кроме того, 93% россиян убеждены, что женщинам нужно быть красивыми и ухаживать за собой. О мужчинах так же думают 83% опрошенных. Большинство граждан страны (59%) тратят на уход за собой не более 2000 рублей в месяц.

Большинство россиян (69%) также считают, что контент в соцсетях влияет на формирование представлений о красоте. При этом почти все (85%) считают, что фильтры и фотошоп искажают представление о реальной внешности людей. А 68% убеждены, что соцсети создают нереалистичные ожидания.

Почти половина россиян (42%) сталкивалась с ситуацией, когда в жизни человек выглядел абсолютно иначе, чем в онлайн-профиле. В основном это связано с использованием фильтров и ретуши. На это обратили внимание 13% респондентов. При этом подавляющее большинство опрошенных (81%) сказали, что не редактируют фотографии перед публикацией в социальные сети, а 16% признались, что редактируют.