Многодетный американец инсценировал смерть и сбежал к любовнице в Грузию

Отец троих детей из Висконсина Райан Боргвардт инсценировал свою гибель, чтобы уехать к любовнице в Грузию. Об этом сообщило mk.ru.

Полицейские нашли на месте пропажи его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи. Поэтому первоначально рассматривалась версия о несчастном случае.

Однако после трех месяцев расследования стало известно о спланированной инсценировке. Американец заранее оформил новый паспорт и прошел медицинскую процедуру для восстановления репродуктивной функции.

Позже Боргвардт прислал свое семье из Грузии видео с извинениями. После возвращения в США мужчину взяли под стражу. Суд отправил его в тюрьму на 89 дней.

Ранее миллиардер Карл-Эриван Хауб организовал инсценировку своей смерти, чтобы сбежать к любовнице в Москву. Мужчину признали мертвым после катания на лыжах в Альпах, спустя время его нашли у россиянки.