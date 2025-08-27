Многодетная мать из Британии пожаловалась на призраков

Жительница Британии рассказала, что во время летних каникул ее семью стали преследовать призраки. Об этом сообщило Daily Star.

Мать троих детей Хлоя Смит работает медиумом. По ее словам, духи стали присоединяться к семейным прогулкам и помогать в выпечке пирогов.

Детям, по словам британки, передалась способность видеть потусторонних существ. А младшая дочь иногда делает очень точные предсказания.

Для защиты от духов Смит использует «защитный пузырь» — энергетический барьер, который не позволяет сущностям проникать в пространство ее семьи. Экстрасенс утверждает, что призраки приносят «любовь и свет», а ее сыновья воспринимают их как что-то естественное.

