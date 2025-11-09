Младенцу оторвало руку в утробе матери

В британском графстве Дарем ребенок потерял руку в утробе матери. Врачи выявили редкую аномалию на 15-й неделе беременности, сообщила газета The Independent.

Выяснилось, что у мальчика развился синдром амниотических перетяжек — волокна амниотического мешка утратили эластичность и перетянули конечность плода. Это привело к самопроизвольной ампутации кисти левой руки.

Родители ребенка рассказали, что назвали сына Эзра. Они уверены, что мальчик сможет полноценно приспособиться к жизни, как и другие дети. Семья уже общается с хирургами и специалистами по реабилитации, чтобы подобрать для ребенка протез.

Ранее в индийском штате Харьяна врачи случайно ампутировали руку новорожденному. Когда родные младенца пытались добиться разговора с персоналом, их выгнали из больницы.