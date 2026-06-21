Миллионы жителей Бразилии получили сообщения о нападении инопланетян

Жители ряда городов Бразилии получили от гражданской обороны страны уведомления о нападении инопланетян. Об этом сообщил секретарь по вопросам защиты Вольней Вольф, его слова привело издание Agência Brasil .

Чиновник объяснил, что на систему экстренного оповещения населения совершили хакерскую атаку. В результате жителям приходили уведомления, в которых их попросили «защитить себя» от инопланетной атаки. В некоторых сообщениях очевидцы заметили орфографические ошибки.

«Берегитесь: инопланетная атака. Люди, мы прибыли», — разослали послания хакеры.

Национальная гражданская оборона Бразилии в Facebook* объявила, что систему оповещения отключили после взлома.

Ранее в рассекреченных файлах США нашли фразу о базе инопланетян на Луне.

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