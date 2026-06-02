Миколог Комиссаров рассекретил грибные места в Подмосковье: где набрать белых и лисичек

В 2026 году грибной сезон в Подмосковье начался непривычно рано. Научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук и миколог Никита Комиссаров объяснил 360.ru, что это могло случится из-за тепла и обильных дождей в регионе. Также эксперт рассказал, где в Московской области искать белые, лисички и шампиньоны.

Много белых грибов обычно бывает на Савеловском, Калужском и Коломенском направлениях Подмосковья.

«Лисички там же, на Савеловском, можно поискать и на востоке региона — за Балашихой. С шампиньонами гораздо проще: их много в любом крупном и более-менее чистом городской парке. Например, в Одинцове есть Лазутинский парк — там всегда было много шампиньонов», — рассказал Комиссаров.

Также их собирают в нацпарке «Лосиный остров» в Москве.

