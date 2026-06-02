Сегодня 14:29 Супергрибной сезон: почему белые и лисички пошли раньше срока и где их собирать в Подмосковье Миколог Комиссаров раскрыл причины раннего грибного сезона в Подмосковье 0 0 0 Фото: Грибы / Медиасток.рф Эксклюзив

В подмосковных лесах в этом году настоящий грибной бум: после снежной зимы и теплой весны белые грибы, лисички и шампиньоны пошли раньше обычного. 360.ru выяснил, где в Московской области самые грибные места и как новичку не остаться с пустой корзиной.

Почему грибной сезон — 2026 в Подмосковье начался рано Ранний грибной сезон в Московской области связан с относительно высокими температурами в регионе: показатели не опускаются ниже 10 градусов. Кроме того, рост грибов усиливают проливные дожди, рассказал 360.ru научный сотрудник кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук и миколог Никита Комиссаров. «Для шампиньонов это привычные сроки — они появляются в конце мая. А вот для лисичек действительно рано. Обычно первые лисички видят ближе к концу июня, не говоря уже о белых грибах, которые появляются в начале июля», — отметил эксперт. Он добавил, что сдвиг начала грибного сезона может быть связан с глобальными изменениями климата: в Подмосковье становится теплее и теплее с каждым годом. Но можно ли ожидать, что жителей области ждет непривычно длинный сезон? Все зависит от погоды, заверил миколог.

«Очень сложно прогнозировать. Но можно предположить, что если в Подмосковье не будет какой-то серьезной засухи, когда дождей нет в течение двух-трех недель при температуре выше 30 градусов, то лисички и белые грибы будут спокойно идти все лето. Главное, чтобы не было резких перепадов температур», — объяснил Комиссаров. Миколог отметил, что много белых грибов обычно бывает на Савеловском, Калужском и Коломенском направлениях Московской области. Лисички эксперт посоветовал искать также на Савеловском и за Балашихой. Шампиньоны можно найти везде, где есть крупный и чистый городской парк. Например, в Лазутинском парке в Одинцове — там особенно много шампиньонов.

Интересно Миколог настоятельно рекомендовал не собирать грибы рядом с дорогами и промышленными предприятиями.

Также шампиньоны собирают в нацпарке «Лосиный остров» в Москве. Какие еще грибы уже появились в Подмосковье и где их искать Комиссаров добавил, что в Московской области уже начали появляться ранние маслята, майские рядовки: сейчас пик развития последних. «Майские рядовки развиваются на опушках лесов, в полях, лугах. Также сегодня уже можно собирать трутовики серно-желтые. Они массово развиваются на древесном опаде, мертвых и ослабленных деревьях», — рассказал эксперт. Перечисленные виды можно найти на тех же направлениях, где и лисички, белые и шампиньоны, уточнил миколог.

Самые грибные места в Подмосковье в 2026 году 360.ru собрал самые популярные грибные места Московской области: Ярославское направление: станции Абрамцево, Семхоз, Калистово, Зеленоградская. Здесь смешанные леса, где растут подберезовики, подосиновики и опята;

Савеловское направление: станции Луговая и Морозки. Помимо белых, лисичек и шампиньонов, тут находят маслята и сыроежки;

Казанское направление: станции Гжель, Григорово, Данино. В елово-березовых лесах есть лисички, подосиновики и белые;

Киевское направление: станции Алабино, Селятино, Рассудово. Здесь находят много опят и боровиков;

Западное направление: Новорижское и Рижское: станции Истра, Тучково, Дорохово. В хвойных и смешанных лесах растут белые, подосиновики и осенние опята.

Топ-3 совета начинающему грибнику Самое главное правило начинающего грибника — собирать только то, в чем на 100% уверен. «Не нужно пытаться экспериментировать, пробовать какие-то новые или экзотические виды грибов, если человек не знает, как они выглядят, всех их признаков, потому что очень легко нарваться на какого-нибудь ядовитого двойника и отравиться», — объяснил Комиссаров. Важно изучать новые виды грибов. Про них можно читать, смотреть видео, картинки, общаться с более опытными грибниками в соцсетях. Второе правило — идти в лес спустя два-три дня после дождя. Примерно к этому сроку начинают проглядывать грибы. Не стоит забывать и об опасностях, которые таит лес. Прежде всего, это клещи, от которых следует защититься заранее: одеться так, чтобы насекомое не могло залезть под одежду, обработать ее специальными спреями. «Следует заправлять брюки в носки, рубашку — в брюки. И не забывать обязательно проверять себя после леса», — напомнил миколог.