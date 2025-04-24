Мертвая испанка напугала работников похоронного бюро

В Испании едва не похоронили живую женщину. Перед погребением она пошевелила пальцами, и гробовщики проверили пульс. Церемонию пришлось отменить, сообщил Mirror.
Пожилая женщина лежала в больнице Juan March de Bunyola в Пальма-де-Майорке. Когда ее состояние ухудшилось, врачи по ошибке констатировали смерть и передали тело в морг. Оттуда его забрали сотрудники похоронного бюро Son Valenti funeral parlour.
Во время приготовлений к похоронам испанка пошевелила пальцами и напугала гробовщиков. Они нащупали пульс у своей «клиентки» и после осмотра парамедиками отвезли обратно в больницу.
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