Mercedes-Benz 190E Evo II бывшего гонщика выставили на продажу в России | 360°

Интересное 05 мая 2024, 12:42 Mercedes-Benz 190E Evo II бывшего гонщика выставили на продажу в России Motor.ru: в России продадут старый редкий Mercedes-Benz 190 за 50 млн рублей Mercedes Benz/Instagram.com / Global Look Press

Читать 360 в

Дилер из Владивостока намерен продать редкий Mercedes-Benz 190E Evo II 1990 года выпуска. В объявлении на торговой площадке auto.ru он указал стоимость машины в 49,8 миллиона рублей.

По данным продавца, в общей сложности с конвейера вышло примерно 500 машин марки Evo II с агрессивным обвесом, модернизированной подвеской, усиленными тормозами и 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, отдача которого составляет 235 лошадиных сил.

Реклама

Автор предложения уточнил, что автомобиль раньше принадлежал итальянскому автогонщику Чезаре Пердизе, экс-участнику «Формулы-1». За 34 года машина проехала 28 тысяч километров.

На днях в Москве на Патриарших прудах заметили первый в России Tesla Cybertruck. Водитель автомобиля, разработанного компанией Илона Маска, простоял на парковке около 30 минут, а после уехал по своим делам.