Первый в России Tesla Cybertruck припарковался на Патриарших прудах в Москве | 360°

Технологии 01 мая 2024, 03:48 Первый в России Tesla Cybertruck припарковался на Патриарших прудах в Москве Первый в России электромобиль Tesla Cybertruck заметили в Москве Liang Sen/XinHua / Global Look Press

Читать 360 в

Электромобиль Tesla Cybertruck, оказавшийся на российских дорогах, впервые сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Футуристическую «электричку», разработанную компанией американского бизнесмена Илона Маска, заметили на Патриарших прудах в Москве.

Реклама

Машина простояла на парковке всего полчаса, после чего уехала в неизвестном направлении. Кто является ее хозяином, также неизвестно.

Продажи электропикапа Cybertruck стартовали 30 ноября 2023 года.

Ранее глава компании Tesla Илон Маск заявил, что Tesla Cybertruck получит защиту от воды, которая позволит машине переплывать водоемы. При этом он не указал дальность «водного хода» автомобиля.