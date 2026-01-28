Медведев пошутил об инструкции к iPhone

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве, пошутил про инструкцию к iPhone. Его слова привело РИА «Новости» .

Сначала он вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко обратился к залу с вопросом, кто из присутствующих читал инструкцию к своему телефону. Ни один человек не поднял руки.

Затем Медведев вскрыл коробку от iPhone и заявил, что в ней нет инструкции. Григоренко ответил, что она есть, но в электронном виде.

«Значит, ее нет», — ответил зампредседателя Совбеза.

Аналитики выяснили, что в прошлом году новая продукция Apple почти вдвое уступила по интересу в России новинкам китайского бренда Xiaomi. Однако продажи выше остаются по-прежнему у американского бренда.