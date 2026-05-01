Медведев назвал личный топ фильмов о войне
Зампред Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поделился своими любимыми военными фильмами. Среди них — «Офицеры», «Летят журавли» и «Освобождение».
В пятницу Медведев посетил форум «Единая Россия. Есть результат!». В преддверии Дня Победы его спросили, какие фильмы о Великой Отечественной войне он планирует посмотреть 9 мая.
«Я не знаю, какое количество удастся посмотреть. Но для меня, как и для огромного количества наших граждан, таких фильмов несколько. Я их назову, они всем хорошо известны. Это, безусловно, „Офицеры“, это „Летят журавли“. И для того, чтобы понять масштаб победы, нужно еще посмотреть фильм „Освобождение“, — процитировал его ТАСС.
Он отметил, что фильмы ярко демонстрируют ценность победы.
