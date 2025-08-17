Медиумы переключились на собак. Появилась услуга контакта с усопшим питомцем

Услуга общения с усопшими питомцами появилась в Китае. Медиумы утверждают, что могут входит в контакт с кошками, собаками и хомяками так же, как с людьми. Харрис подтвердил, что такое возможно.

«Оккультные источники практически в один голос утверждают, что такое общение возможно. <…> Среди нас существуют особенные люди, которые наделены неким даром. Именно они могут считывать эмоциональное состояние, внутренний фон духа, в том числе и духа животного», — сказал он.

Поговорить, правда, не получится. По словам экстрасенса, медиумы транслируют лишь эмоциональное отношение питомцев в ответ на тот или иной запрос. Харрис сообщил, что именно так можно распознать шарлатанов — с ними животные якобы общаются с помощью слов.

Ранее в Тюмени умер самый старый кот России. По человеческим меркам ему исполнилось 150 лет.