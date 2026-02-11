Мать из Чечни нашла похищенную дочь спустя 24 года

Мать из Чечни спустя 24 года нашла дочь, которую в детстве тайно вывез за границу родственник. Все эти годы девушка жила в США. Женщина по имени Джульетта рассказала свою историю в интервью KP.RU .

По словам Джульетты, в 2001 году двоюродный брат ее погибшего мужа Хансолт предложил забрать восьмилетнюю Хэду на время к себе, чтобы девочка отдохнула в Москве. Мать согласилась, но дочь ей обратно не вернули. Позже она узнала, что ребенок оказался во Франции. Джульетта заявила, что родственники сначала угрожали ей, потом перестали выходить на связь, а точного адреса она так и не получила.

Все эти годы женщина продолжала поиски. Обращалась к волонтерам и на телевидение, пыталась найти информацию через земляков в Европе. Несколько раз ей сообщали, что видели похожую девочку, но подтверждений она не получала.

Долгожданный звонок прозвучал 29 января 2026 года. Она услышала в трубке: «Мама, это ты?». Потом пришлось отправить детские фотографии, чтобы дочь поверила, что действительно разговаривает с матерью.

По словам Джульетты, Хэда долго считала, что она от нее отказалась, а затем дядя убедил в том, что она умерла. Женщина также предполагает, что Хансолт сменил девочке имя и документы, жестко контролировал ее, пряча от посторонних. Как рассказала Джульетта, дочь говорила о побоях и принудительном труде, а окончательно смогла уйти только после совершеннолетия, когда обратилась за помощью.

Сейчас Хэде 32 года, она живет в США с мужем и старается не вести соцсети, чтобы родственники не нашли ее. Мать добавила, что хотела добиваться наказания для похитителей, но дочь опасается мести и пока не планирует обращаться в полицию. Сейчас они поддерживают связь и обсуждают личную встречу.

