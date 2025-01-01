Масляную лампу с символами Второго еврейского храма нашли в Израиле

Керамическую масляную лампу четвертого века нашли археологи во время раскопок около Масличной горы в Иерусалиме. Об уникальности древнего артефакта рассказала пресс-служба Управления древностями Израиля.

В ведомстве пояснили, что для украшения изделия мастер использовал символы Второго еврейского храма, разрушенного в 70-м году римлянами. Среди них — семисвечная менора, отличная от девятисвечных, которые используют во время Хануки, лопатки для благовоний и лулава, лист финиковой пальмы (им иудеи встречали праздник Суккот).

Директор раскопок Майкл Чернин подчеркнул, что особую уникальность лампе дает место ее находки. После разрушения Второго храма и еврейского восстания в 135 году еврейское население покинуло эти места. Лампу изготовили намного позже, и это означает, что ушли не все.

«Лампа служила памятником о Втором храме даже через два столетия после его разрушения», — подчеркнул археолог.

Его коллега Бенджамин Сторчан заявил, что в ходе раскопок удалось установить место изготовления артефакта — это старинная мастерская в Бейт-Наттифе. Специалист подчеркнул, что семисвечнная менора сделала лампу самой редкой. Он не исключил, что предмет принадлежал отказавшемуся уезжать священнику, который сохранил его в память о разрушенном храме.

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