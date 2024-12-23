Редчайшую скульптуру за миллионы евро нашли в заброшенной французской квартире

Редкую версию знаменитой бронзовой скульптуры Камиллы Клодель случайно обнаружили в заброшенной парижской квартире. Об этом сообщил The Times .

Известная как La Jeunesse et L’Age Mûr или L’Age Mûr скульптурная группа изображает мужчину и двух женщин, одну старую и изможденную тянущую его вперед, и другую — молодую, стоящую на коленях позади него.

Работа выполнена характерном для Клодель мощном экспрессионистском стиле, она допускает множество интерпретаций, от аллегории жизненного пути до личной трагедии самой скульпторши — ее проект появился во время разрыва мастера с учителем и партнером Огюстом Роденом.

Найденная скульптура первая из ограниченного тиража в шесть экземпляров. Обнаружил ее аукционист Матье Семон, когда готовил опись для наследника квартиры.

Теперь находку выставят на аукцион. Ее стоимость может превысить два миллиона евро.

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