Маленького Скуби-Ду в сериале сыграет настоящая собака

Впервые в истории франшизы главную роль в сериале «Скуби-Ду: Начало» от Netflix сыграет настоящая собака. Об этом сообщил журнал Variety .

Премьера сериала состоится в 2027 году. Играть роль маленького Скуби-ду будет реальный пес породы немецкий дог, в конце первого тизера зрителям продемонстрировали реального щенка в бирюзовом ошейнике.

По сюжету Скуби вместе с группой детективов начнет расследовать загадочно дело. Шэгги сыграет Тэннер Хейген, Дафну — Маккенна Грейс, Велму — Эбби Райдер, а Фреда — Максвелл Дженкинс. Съемки сериала уже начались в апреле в городе Атланта.

За время существования франшизы на экраны вышли три полнометражных игровых фильма, более десятка мультсериалов и почти 40 анимационных картин. Игровую версию Netflix начала разрабатывать в 2024 году. В качестве сценаристов выступили один из создателей «Венома» Скотт Розенберг, а также Джош Аппелбаум, работавший над «Черепашками-ниндзя».