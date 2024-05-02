Netflix разработает игровую версию сериала «Скуби-Ду» с живыми актерами | 360°

02 мая 2024, 18:02
Netflix разработает игровую версию сериала «Скуби-Ду» с живыми актерами
Руководство онлайн-кинотеатра Netflix планирует снять игровую версию сериала «Скуби-Ду» с живыми актерами. Об этом сообщил сайт Deadline.
Авторы намерены создать сюжет в соответствии с оригинальной историей. Сценаристами сериала будут Скотт Розенбер, который работал над «Веномом», и Джош Аппелбаум, один из создателей «Черепашек-ниндзя».
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Как сообщил сайт Runews,картина расскажет о трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его друзьях — Фреде, Шэгги, Дафне и Велме.
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