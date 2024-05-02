Netflix разработает игровую версию сериала «Скуби-Ду» с живыми актерами | 360°

Мир 02 мая 2024, 18:02 Netflix разработает игровую версию сериала «Скуби-Ду» с живыми актерами

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Руководство онлайн-кинотеатра Netflix планирует снять игровую версию сериала «Скуби-Ду» с живыми актерами. Об этом сообщил сайт Deadline.

Авторы намерены создать сюжет в соответствии с оригинальной историей. Сценаристами сериала будут Скотт Розенбер, который работал над «Веномом», и Джош Аппелбаум, один из создателей «Черепашек-ниндзя».

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Как сообщил сайт Runews,картина расскажет о трусливом псе по кличке Скуби-Ду и его друзьях — Фреде, Шэгги, Дафне и Велме.