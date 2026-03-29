Луна на несколько минут закроет собой ярчайшую звезду Регул 29 марта

Вечером 29 марта жители юга России и Крыма смогут увидеть, как Луна закроет собой яркую звезду Регул. Об этом РИА «Новости» рассказал астроном Александр Якушечкин.

Почти полная Луна полностью скроет звезду в созвездии Льва. Для Симферополя покрытие начнется в 22:00 по московскому времени. Сначала звезда исчезнет за неосвещенной частью диска, а через четыре минуты Луна полностью поглотит ее. В 23:00 Регул снова появится над северным полюсом Луны.

Регул — альфа созвездия Льва, одна из самых ярких звезд на ночном небе. Название переводится с латыни как «принц» или «регент». На самом деле это четыре звезды, объединенные в две пары. Главная из них — голубая звезда Регул А, которая тяжелее Солнца в 3,5 раза.

Покрытие Регула Луной происходит не каждый месяц. Нынешняя серия началась 26 июня 2025 года и продлится до 24 января 2027-го. Следующая наступит только через девять лет — в 2035-м.

В июне россияне смогут увидеть еще одно красивое астрономическое явление — соединение Венеры и Юпитера.