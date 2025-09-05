В Подмосковье активизировались оленьи кровососки

С наступлением осени в Подмосковье меняется природа. Вместе с этим в лесах активизируются и насекомые-кровососы. Одно из них — оленья кровососка. Она появляется в период гона лосей и сильно досаждает животным.

«Насекомое обитает преимущественно в заболоченных местностях вблизи лесных массивов, где водятся крупные дикие животные. Выбор не случаен, ведь паразитируют они именно на крупных животных, в частности на лосях, доставляя им раздражение и вынуждая их покидать привычные места обитания и выходить из лесов на поля, трассы и в населенные пункты», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Если рядом нет диких зверей, насекомое может напасть и на человека. Укус не опасен для жизни, но может вызвать зуд, покраснение и раздражение кожи. Чтобы защититься от насекомых, специалисты советуют использовать репелленты, надевать плотную одежду с длинными рукавами и штанинами, которые нужно заправлять, а также не забывать про головной убор.