Лодку-призрак нашли в Австралии после исчезновения владельца

В Австралии на мелководье вынесло пустую парусную лодку. За 10 дней до этого судно отчалило из Вануату с владельцем на борту, сообщило abc.net.au.

Лодку-призрак обнаружили у берега недалеко от города Куктаун 13 сентября. Выяснилось, что она принадлежит 62-летнему Хартвеллу Шампаню.

В субботу, 3 сентября, мужчина вышел в море из другой страны. Он планировал в одиночку добраться до Австралии.

Путешественник поддерживал связь с родственниками, пока это было возможно в открытом океане. Последнюю письменную запись на борту судна капитан сделал 10 сентября, после этого он исчез при загадочных обстоятельствах.

Ранее во Франции нашли тело капитана корабля-призрака Misty Blue, севшего на мель в июне в Великобритании. Владельцем яхты оказался 75-летний активист Дэвид Сикамор, который был на борту яхты один.