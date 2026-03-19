Панда Катюша из Московского зоопарка унаследовала шебутной характер папы Жуи

В Московском зоопарке продолжают наблюдать за взрослением большой панды Катюши. О характере медведицы РИА «Новости» рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

Катюша — первая родившаяся в России панда.

«Специалисты делятся новыми наблюдениями о повадках и характере маленькой медведицы, а также рассказывают о том, какие черты она унаследовала от своих знаменитых родителей — Жуи и Диндин», — рассказала Акулова.

От мамы Диндин Катюша переняла осторожность и аккуратность, от папы Жуи — шебутной характер. У панды есть обязательное условие — все шиберы в вольере должны быть открыты.

В августе 2025 года Катюша ответила свой второй день рождения. На праздник панде подарили большой торт из льда и бамбука.