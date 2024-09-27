Life: 27 сентября незамужним девушкам нужно отказать от картофеля

В пятницу, 27 сентября, верующие отмечают Воздвижение Креста Господня, который напоминает о важном событии — обретении Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос. Этот праздник входит в число двунадесятых и всегда проходит с постом, независимо от дня недели, сообщил Life .

В этот день традиционно проводятся крестные ходы по селам и городам, направленные на защиту от бед. Верующие молятся перед иконами и крестом, просят о здоровье и благополучии своих семей, считая, что слова в этот день обладает особой исцеляющей силой.

Важно соблюдать традиции и придерживаться некоторых запретов, чтобы не навлечь неприятности: не начинать новые дела, избегать рукоделия, не ходить в лес, держать двери закрытыми, не есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца, а также не делиться планами или озвучивать задумки.

Незамужним девушкам не рекомендуется есть картошку, а посещение мест, связанных с трагедиями, стоит избегать. Воздвижение символизирует время света и добра, поэтому от нечистого лучше держаться подальше.