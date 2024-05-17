Life: 17 мая в день Пелагеи Заступницы проводят обряд, который отпугивает вредителей от огородов и полей | 360°

Интересное 17 мая 2024, 12:15 Life: 17 мая в день Пелагеи Заступницы проводят обряд, который отпугивает вредителей от огородов и полей

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В день Пелагеи Заступницы, который в народе отмечают 17 мая, приводится обряд для отпугивания вредителей и нечистой силы от полей и огородов. Об этом рассказало издание Life.

Еще наши предки почитали Святую Пелагею как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц, именно поэтому праздник получил название «Заступница».

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Для проведения обряда необходимо найти старый горшок с щербинкой или трещиной и установить его в центре грядок. Вечером следует выйти в поле, вырвать куст крапивы и поставить его в горшок. Такие несложные действия помогут отпугнуть огородных вредителей и, тем самым, сохранить урожай.