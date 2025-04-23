Личность загадочного мужчины установили через 20 лет в США

В США идентифицировали мужчину, найденного на улице 20 лет назад

Полиция американского города Финикса идентифицировала останки мужчины спустя 20 лет с помощью секвенирования ДНК. Об этом сообщило NBC News.

Таинственного мужчину нашли в августе 2004 года. Он лежал на тротуаре без сознания. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли.

У полиции и врачей не получилось установить личность, никто из его родственников не объявился. Имя десятилетиями пытались узнать с помощью отпечатков пальцев и образцов ДНК, но безрезультатно.

Исследовательский центр генетической генеалогии колледжа Рамапо в Нью-Джерси смог найти троюродных братьев и сестер мужчины. Оказалось, что его звали Джоном Тиллесеном. В 2004 году о его пропаже объявил родной брат.

Родственники Тиллесена рассказали, что он страдал от психиатрических проблем. Незадолго до смерти он позвонил сестре и сказал, что планирует прыгнуть в реку.

Ранее рыбаки выловили у берегов штата Массачусетс тело похороненной в море женщины.