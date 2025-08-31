Летний холод и суета. Туристка назвала пять удививших ее вещей в России

Блогерша Саша Коновалова пообщалась с туристкой из Таиланда, которая рассказала о пяти поразивших ее вещях в России. Впечатлениями иностранки она поделилась в блоге на платформе dzen.ru. в личном блоге. «Дзен».

По словам тайки, ей было холодно в России даже летом. Женщине пришлось купить в Москве куртку.

«Как же вы выживаете зимой, когда у вас снег идет? Теперь я понимаю, почему русские любят отдыхать в Таиланде, — вам точно надо где-то греться», — сказала иностранка.

Также она призналась, что не видела города красивее Санкт-Петербурга, хотя много путешествовала по другим странам по работе. Также жительница Таиланда попробовала блюда национальной кухни. Она полюбила борщ, пельмени, блины с вареньем и пряники.

«Русские соленья, клюква, селедка под шубой ей не очень понравились», — написала Коновалова.

Жительница Таиланда отметила красоту русских женщин и постоянную суету в городах России. По наблюдениям иностранки, в Москве люди «быстро работают, быстро говорят и быстро ходят».

Ранее сообщалось, что в посольство в Норвегии стало поступать больше обращений от желающих переехать в РФ. Преимущественно это молодые люди, которые стремятся работать и создать семью в России.