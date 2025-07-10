Лемуры и еноты начали спасаться от жары в Крыму с помощью мороженого

Кошачьи лемуры и еноты в зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр едят мороженое, чтобы лучше переносить аномальную жару. Об этом РИА «Новости» заявил директор парка Виктор Жиленко.

Он отметил, что животные по-разному переносят зной. По его словам, страусы и альпаки спасаются от жары с помощью душа, а еноты и лемуры любят охлаждаться с помощью мороженого.

«Даем один стаканчик на двоих, едят и причмокивают — и вкусно, и прохладно», — рассказал директор зоопарка.

Ранее ветеринар Ангелина Сиротина обратила внимание на опасность прямых солнечных лучей для животных. Из-за жары и пребывания на солнце питомцы могут получить тепловой удар или ожоги. Помочь животным можно с помощью охлаждающих ковриков. Также им следует предоставить доступ к прохладным местам, например, ваннам без теплого пола.

Специалист призвала не мазать животных солнцезащитными средствами, потому что те могут его слизать. Сиротина также напомнила, что в составе крема могут быть токсичные вещества.